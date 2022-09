Coudre la toile de jean

Le jean est une matière compliqué à coudre, mais elle permet de réaliser des modèles magnifiques et parfaitement dans la tendance du moment. N'ayez plus peur ! Suivez le guide et apprenez à coudre votre jean grace à toutes les techniques expliquées en pas à pas ici et aux illustrations détaillées. Grâce à l'introduction détaillée permettant d'apprendre les spécificités de cette matière et aux projets dont la difficulté va crescendo, vous pourrez vous aussi arborer le jean sur tous vos vêtements, de la tête aux pieds.