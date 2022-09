Horizons/Théâtre N° 15 : Lieux de spectacle, architectures en devenir

Quel est le projet architectural pour le théâtre d'aujourd'hui ? En croisant retours sur l'histoire, analyses de cas, paroles de praticiens et travaux d'étudiants, ce numéro s'efforce de poser un état de la recherche tant pratique que théorique sur le lieu théâtral occidental et son devenir Après plus d'un siècle de recherche sur le renouvellement du lieu théâtral occidental, où en sommes-nous de cet élan réformateur ? Croisant les approches rétrospectives et spéculatives, les travaux de chercheurs et chercheuses et les paroles de praticiens, des études de cas de lieux construits ou en cours de projection ainsi que des travaux d'étudiants, ce numéro s'efforce de mettre en évidence les enjeux de ce devenir architectural du théâtre face aux enjeux actuels de la création artistique.