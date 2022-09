Diplômée de l'univers

Et si nous vivions la vie de nos rêves ? Et si chaque d'entre nous décidait de quitter le pilote automatique pour s'éveiller à sa dimension spirituelle, à ses aspirations profondes et à ce qui l'anime profondément ? Dans cet ouvrage à l'énergie communicative, Nathalie Lefèvre témoigne de son parcours où rien ne lui a semblé être un effort, car elle s'est toujours autorisée à prioriser les projets qui la rendaient vivante et créatrice. A l'écoute de ses intuitions profondes, qu'elle appelle "ses fulgurances" , elle se fie à chaque instant à ce qui résonne en elle et aux désirs que son âme lui souffle à l'oreille. Pour Nathalie Lefèvre, nous sommes aujourd'hui trop nombreux à remplir malgré nous des cases au lieu d'incarner la nôtre. En tant qu'être humain, nous représentons chacun un univers tout entier et il est temps pour chacun d'explorer et de faire éclore ses talents singuliers. En nous connectant à notre intelligence divine, à notre guidance profonde et en nous offrant enfin la confiance, la fluidité et l'amour, nous pourrons ainsi vivre pleinement nos réalisations tant personnelles que professionnelles.