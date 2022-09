Randos vin en Suisse. 50 balades pour finir autour d'un verre

50 itinéraires pour découvrir la Suisse, ses paysages et ses cépages Helvetiq élargit sa palette de guides de randonnée et se lance dans le vin, en commençant par la Suisse ! Des arides coteaux valaisans à la douceur des régions lacustres, le pays offre une extraordinaire diversité de paysages et de cépages qui appellent l'exploration. Quelle meilleure manière de comprendre un vin que de marcher dans le terroir dont il est issu ? Pour aller à la rencontre de ses vignerons préférés et de leurs produits, l'oenologue, journaliste et suissesse d'adoption Ellen Wallace a sillonné les routes et les sentiers du pays. Elle a sélectionné 50 itinéraires répartis dans toutes les régions vinicoles de Suisse qui se terminent, sans exception, un verre à la main. Chaque parcours présente des informations sur la randonnée, une description détaillée de l'itinéraire incluant des informations touristiques et une présentation de la cave et du vin choisi.