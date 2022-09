Elie Tome 1 : L'héritière

La plupart des humains oublient que si nous existons, c'est grâce à la faiblesse d'un roi et d'une reine. Deux races supérieures : les Astoriens et les Orians doués de pouvoirs psychiques ont voulu abolir des lois vieilles de centaines d'années pour consommer leur amour. Sept générations plus tard, les humains étaient nés et les anciennes lois rétablies. Voyez-vous, nous sommes des sans-pouvoirs, une sous-race ; ils n'interagissent pas avec nous et ne vivent pas parmi nous. Ils nous laissent en paix tant que nous ne menaçons pas la pérennité de leur race. Moi, je m'appelle Elie, je suis orpheline, adoptée à l'âge de dix-huit ans, mon monde ne tourne qu'autour de mes jumeaux et de mon travail. Je menais une existence pour le moins banale et tranquille au sein de mon peuple jusqu'au jour où je l'ai rencontré ! Lui, ce bel inconnu, qui fera basculer ma vie à la simple mention du mot "héritière" .