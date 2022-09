Les collectivités territoriales. 200 questions, Edition 2023

Cet ouvrage s'adresse à tous les candidats aux concours de la fonction publique territoriale (catégories A et B) souhaitant acquérir des notions essentielles sur les collectivités territoriales. A travers 200 questions corrigées, ce livre permet de tester ses connaissances sur des thématiques incontournables : - Le fonctionnement des collectivités territoriales - La réforme territoriale et les nouvelles régions - Les départements - Les communes et les attributions du maire - L'essor des intercommunalités