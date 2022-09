Mélanges de l'Ecole française de Rome N° 134, 2022

La revue de référence sur l'actualité de la recherche médiéviste Les Mélanges de l'École française de Rome-Moyen Âge (MEFRM) proposent des contributions scientifiques originales dans les domaines de l'histoire, de l'archéologie et des sciences sociales sur l'Italie et la Méditerranée du haut Moyen Âge à la Renaissance. La plupart des fascicules contiennent un dossier thématique coordonné par un spécialiste. Les articles, qui comprennent souvent l'édition de sources inédites et des cahiers iconographiques, illustrent les divers champs de la médiévistique contemporaine.