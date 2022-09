Armée de ses dons de voyance, une jeune médium part aux quatre coins du monde pour retrouver une femme disparue mystérieusement. Savez-vous ce qu'est un sankalpa ? C'est l'intention la plus profonde qui traverse notre être. Vous êtes-vous déjà demandé quel était le vôtre ? Peut-être le découvrirez-vous au travers de ce voyage initiatique... Rosemarie, jeune étudiante en psychologie, est dotée d'un don de clairvoyance. Lorsque Bastien, animateur radio, lance un appel sur les ondes pour retrouver sa mère de coeur, la célèbre et riche artiste Diane Siméon qui a mystérieusement disparu, Rosemarie la localise en Inde. Mais la vieille dame s'avère être malade, et la simple quête vire à la chasse à la femme, au cours de laquelle la personnalité et les secrets de Diane s'esquissent. Au rythme des visions de Rosemarie, le duo est emporté dans un voyage inattendu et mystique, d'Inde en Ecosse, puis en Irlande et en Espagne.