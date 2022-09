Le Temps pour soi n'est jamais du temps perdu. Sortez de la matrice métro-boulot-dodo

Faites de vos échecs et du temps pour vous les piliers de votre réussite ! Un livre décomplexé, honnête, concis. Un partage d'expérience, réussies, ratées. Un mélange d'idées, de concepts et d'expériences personnelles. De nombreux sujets, nous concernant tous, nous et notre société. Voilà le contenu de ces pages. Une histoire qui pourrait toucher tout le monde, celle d'un jeune étudiant ayant connu plusieurs réorientations, des doutes, des questionnements, ayant créé de multiples projets, couronnés de succès pour certains, et synonyme d'échec pour d'autres. Dans les livres de développement personnel traditionnels, tout paraît si condensé. "Avoir confiance en soi en 3 semaines" , "perdre du poids en 1 mois" , "méditer 5 minutes par jour" ... La course au temps est constamment prônée. Tout doit être fait, et le plus rapidement possible. Alors, dans cet ouvrage, l'auteur cherche à comprendre comment sa génération, la jeune génération, parvient à se retrouver dans cette jungle de formations et d'informations. Comment la santé mentale des étudiants est-elle perçue ? Pourquoi faut-il peut-être échouer ? Procrastiner ? Entre moments de vie, conseils, récits, anecdotes et faits, Théo Chaudet ne cherche pas à imposer sa vision des choses, ne cherche pas à donner des ordres ; il cherche à pousser tout un chacun à tester, à essayer, à prendre son temps. Alors, apprenez à composer avec la procrastination et la productivité pour suivre votre propre chemin !