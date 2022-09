30 jours pour se caser. (Ou moins, si vous lisez vite !)

La bible du coaching amoureux pour hommes. Alex Wagner, fondateur de l'institut du coaching amoureux Morning Kiss, propose dans ce guide pratique sa méthode pour oser rencontrer la femme qui vous plaît et transformer cette rencontre en relation, dans un respect mutuel. Ce programme de 30 jours, composé de nombreux exercices pratiques, vous aidera à analyser vos comportements, vos faiblesses et vos réussites, pour développer votre aisance dans l'échange avec autrui et prendre confiance dans votre capacité à charmer tout en restant vous-même. Nouvelles règles du jeu, pièges à éviter, comportements à adopter... vous trouverez les réponses à toutes les questions que vous vous posez : comment aborder quand on est timide ? Que dire pour briser la glace ? Comment ne plus tomber en panne de conversation ? Quand embrasser ? Comment assurer au lit quand on manque d'expérience ? Comment "draguer" sans se montrer insistant ? Un livre indispensable pour analyser ses blocages relationnels et devenir acteur de sa vie amoureuse.