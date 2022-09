Les objets, messagers de notre histoire. Pourquoi il ne faut pas tout jeter

L'anti-Marie Kondo ! Ce guide original nous invite à redécouvrir les objets qui nous entourent, ainsi que la mémoire dont ils sont porteurs. Que représentent-ils pour nous ? Quelles traces de ceux qui les ont créés ou choisis subsistent à travers eux ? Que transmettent-ils à nos proches ? Quel récit laissons-nous derrière nous à travers ces témoins de nos vies ? Sociologue clinicienne et spécialiste de l'écriture du récit de vie, Annemarie Trekker propose une réflexion multidimensionnelle et sensible autour de l'objet, à travers une approche sociologique, psychologique, culturelle, symbolique et historique, émaillée de témoignages poétiques et de récits de famille. Son livre nous offre également des exercices pratiques, permettant une réappropriation intime de nos objets personnels (souvenirs, photographies, vêtements, lettres, etc.). Au fil des pages, l'autrice nous convie à une exploration de nos possessions, de la cave au grenier. Elle nous encourage à nous emparer de notre existence comme on se saisit d'un objet précieux pour le contempler, en percevoir la beauté et en réparer les fêlures, afin de lui redonner l'intégralité de ses potentialités, tout en remettant de l'harmonie dans nos vies.