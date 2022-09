Mon cours de barre au sol

La discipline incontournable pour sculpter son corps comme les ballerines, rendue accessible par un danseur de référence ! Issue de l'entraînement rigoureux des danseuses classiques, la barre au sol est devenue une discipline sportive à part entière, se pratiquant en tous lieux et ne requérant aucun matériel. Porté par un ancien danseur réputé, ce livre démocratise cette discipline en la rendant accessible à toutes et tous (débutants et confirmés) grâce à une méthode simple et efficace. Amélioration nette de la posture, développement de la souplesse et de l'élasticité, renforcement musculaire, gainage, tonicité : les bénéfices de la barre au sol sont innombrables. Grâce à ses trois programmes conçus en fonction des objectifs de chacun, cette méthode favorise le bien-être intérieur et permet de se réapproprier son corps en trois à six semaines seulement : résultats garantis !