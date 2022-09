S'accepter, se réparer, sublimer ses fêlures. Se reconstruire en 9 étapes grâce à l'art du kintsugi

Réparez votre âme et votre corps en les magnifiant, en les rendant plus forts, comme le kintsugi le fait avec les objets. "J'ai choisi de partager avec vous mes pas sur le chemin de la force, de la beauté et de la richesse. Parce que nous pouvons sortir vivantes de nos épreuves, parce que la vie est sacrée, parce que - je peux vous le dire, à présent - traverser le désert ne nous tue pas. Ayez confiance en la vie, en vous et en votre guerrière intérieure. Avancez un pas après l'autre et vous serez surprise du chemin parcouru". La vie est semée d'embûches. A l'image de celui ou celle qui répare son objet brisé avec de l'or en suivant la technique du kintsugi, il est possible de réparer son âme ou son corps à la suite d'une blessure. Au fil des neuf étapes qui constituent cet ouvrage, du temps d'avant à la cassure, de la résilience à la vulnérabilité sans fragilité, en passant par le recommencement, apprenez à recoller les morceaux pour vous réengager sereinement sur le chemin de l'existence. Le récit du voyage initiatique de Kame et de son bol légendaire au pays de ses peurs et de ses souffrances, l'explication des symboliques fortes que l'on donne aux choses, l'expérience personnelle de l'autrice et des mises en situation pratiques autour du kintsugi, pour lier l'être à l'objet, vous accompagneront. Alors, n'ayez plus peur d'être la samouraï de votre vie !