Le passage. Choisir de mourir dignement

Gravement malade, Françoise a choisi de mourir ; son mari, Didier, l'a accompagnée jusqu'au bout. Il nous livre ici son témoignage et revient sur la polémique autour de l'euthanasie. En 2010, après de nombreuses années de douleurs inexpliquées, le diagnostic de Françoise tombe : elle souffre d'une sclérose en plaques. Les symptômes se développent au fil des années et la maladie prend de plus en plus de place. Un jour, Françoise aborde avec Didier, son mari, le sujet de l'euthanasie. C'est ensemble et sereins qu'ils décident d'entamer les démarches nécessaires. Quand elle intègre l'hôpital qui l'accueillera pour ses derniers jours, Françoise se sent pleine d'allégresse et de reconnaissance pour ces médecins qui l'accompagnent et la comprennent. Didier est présent tous les jours et, à l'heure choisie, il lui tient la main en lui racontant une histoire pour l'aider à partir en paix. Pour elle comme pour lui, les souffrances sont finies. Car, même dans l'après, Françoise restera éternellement à ses côtés, enfin libérée. Dans ce témoignage personnel, Didier Drouven revient sur l'évolution de la maladie et, en parallèle, l'évolution de la décision de Françoise. Il raconte l'instinct de survie et la peur, l'acceptation collective, l'accompagnement indéfectible et le soutien sans faille d'une équipe médicale compréhensive. S'ils ont pu avancer ensemble sur cette voie difficile, et si Françoise a enfin pu être soulagée de ses douleurs insupportables, c'est que le choix de mourir dignement est légal en Belgique. Seuls cinq autres Etats dans le monde ont la même législation, tandis que certains pays autorisent d'autres formes d'aides à mourir (arrêt de traitement au Portugal ou en Angleterre, suicide assisté selon des conditions très strictes en Italie, euthanasie passive en Norvège...). En France, l'euthanasie est encore illégale, et très largement taboue.