Ma cuisine quotidienne sans pression. Des recettes simples, efficaces et sans prise de tête

Le livre idéal pour les cuisiniers amateurs ou confirmés, à utiliser toute l'année ! Vous avez toujours rêvé de préparer de bons repas tous les jours, sans toutes les galères que cela peut souvent engendrer ? Une tarte aux raisins au petit déjeuner ? Un boeuf bourguignon à midi ? Des pancakes au goûter ? Un risotto à la marinière le soir ? Et pourquoi pas des choux, un gaspacho ou un burger végétarien ? Le tout fait maison, s'il vous plaît ! Grâce à Ma cuisine quotidienne sans pression, découvrez des recettes simples et efficaces pour vous faire plaisir tous les jours et ravir vos proches. Sauces, plats chauds, soupes, desserts, boissons... Ne vous privez plus !