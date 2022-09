Vivre le yoga au quotidien

Le but de cet ouvrage est de permettre au lecteur d'intégrer dans sa vie quotidienne ce qu'il peut apprendre en cours de yoga. Ce n'est donc pas un nouveau manuel de yoga qui présenterait encore des postures mais le chainon manquant entre la théorie et la pratique. Il répond à toutes les questions que l'on se pose quand on pratique le yoga, que ce soit sur la façon de pratiquer (à quel moment, à quel endroit, etc) ou sur les notions qui y sont liées (l'énergie, le karma, etc.). Il offre des pistes, que les enseignants ne donnent pas toujours, pour comprendre quels sont les enjeux lorsque l'on s'oriente vers cette discipline et comment l'intégrer, la laisser infuser dans sa vie quotidienne. Une pratique déconnectée de ce qui fait le quotidien n'aurait que peu de sens car le yoga n'est pas qu'une pratique gymnique mais une véritable philosophie de vie. Cet ouvrage comble un manque dans les publications sur le yoga. Il s'adresse à ceux qui veulent aller plus loin dans leur pratique.