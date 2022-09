Stade 4. Mon arrêt ultime

Le match de ma vie Jean-Paul Bertrand-Demanes a eu un parcours de sportif exceptionnel : capitaine de la mythique équipe de Nantes dans les années 70 plusieurs fois championne de France, gardien de but de l'équipe de France et en particulier pendant la coupe du monde en Argentine en 1978, date du renouveau du football français au niveau international. Mais le match de sa vie il l'a joué 30 ans plus tard. Quelques années après la mort de son fils, foudroyé par une rupture d'anévrisme, Jean-Paul Bertrand-Demanes va développer un cancer de stade 4, le plus grave dans la graduation des cancers, celle où le processus vital est engagé et qui ne laisse qu'un timide espoir de survie. Et ce match il l'a gagné. A travers son témoignage qui fourmille d'anecdotes sur son parcours de sportif et de cancéreux, l'auteur souhaite s'adresser aux malades, afin qu'ils puissent trouver la force et le réconfort nécessaire pour s'en sortir. Les droits d'auteur de ce livre seront intégralement reversés au centre anticancéreux de Nantes.