Ingénierie des libertés. Manager en étant plus libre, lucide et efficace

Retrouver du sens et des espaces de libertés dans un monde de contraintes, c'est possible Vous êtes dirigeant, manager, coach ou consultant. Vous coordonnez des projets, vous avez des objectifs à atteindre, mais vous devez suivre des processus bien établis qui ont plutôt tendance à brider l'innovation, vous subissez des injonctions contradictoires : venez à la découverte de l'Ingénierie des libertés. Cette démarche originale vous aidera à retrouver et à élargir des espaces de liberté que vous pourrez cultiver avec vos équipes pour vous rendre, ensemble, plus lucides, plus engagés et plus efficaces. Ce livre vous accompagne dans la mise en pratique de l'ingénierie des libertés en vous présentant : - Une méthode, illustrée de témoignages éclairants, pour mobiliser les énergies de tous au service d'un objectif opérationnel commun. A travers les 3 fondamentaux essentiels à l'exercice des libertés, la confiance, l'autonomie et la légitimité, l'ingénierie des libertés permet d'améliorer son management. - Un guide pratique avec 22 exercices, outils complets pour passer à l'action dans votre entreprise, en tenant compte de vos contraintes et marges de manoeuvre.