DEASS Assistant de service social. DC1, Intervention professionnelle en travail social, 2e édition

Un ouvrage complet pour se préparer efficacement et réussir les épreuves du domaine de compétences 1 du DEASS ! Un livre complet pour préparer et réussir les épreuves du domaine de compétences 1 du DEASS, avec : - une synthèse des connaissances à mobiliser pour le DC1 : origine et historique de l'intervention sociale, méthodologie au service de l'intervention sociale ; - tout pour se préparer aux écrits ASI et ISIC : présentation, objectifs et référentiels de l'épreuve, conseils de rédaction, compétences requises, tableau ASI, structure des écrits ; - tout pour se préparer à l'épreuve orale : attentes du jury, structurer son oral, conseils pour établir une relation professionnelle avec le jury, préparation à la phase de questions, astuces pour analyser sa communication, outils de gestion du trac, clés pour se dégager de ses notes... - deux exemples concrets d'écrits ASI et ISIC offerts en ligne.