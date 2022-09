Quand on a la terre sous l’ongle. Le modelage dans le monde grec antique

Normal021falsefalsefalseFR / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin : 0cm ; mso-para-margin-bottom : . 0001pt ; mso-pagination : widow-orphan ; mso-hyphenate : none ; font-size : 10. 0pt ; font-family : "Times New Roman", serif ; } Modeler l'argile : c'est sans doute une des meilleures définitions de l'acte créateur de l'artisan grec. Réunissant les meilleurs spécialistes de la terre cuite grecque, Ce livre s'inscrit dans les problématiques scientifiques les plus récentes. Normal021falsefalsefalseFRX-NONEX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin : 0cm ; mso-para-margin-bottom : . 0001pt ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 10. 0pt ; font-family : "Times New Roman", serif ; } Cet ouvrage traite le thème du modelage de l'argile dans le monde grec antique. A partir d'une perspective technique, il aborde différents thèmes que l'actualité de la recherche a fortement renouvelés dans le domaine de l'artisanat antique. Ainsi, la question des collaborations artisanales a permis à plusieurs auteurs de s'interroger sur la place du " plastès ", du modeleur, dans la création des prototypes de la terre cuite mais aussi des modèles utilisés pour le bronze, ou encore sur les relations entre les créateurs de figurines, de céramiques et de bronzes. Les techniques de fabrication propres au modelage ont été abordées d'une part du point de vue des traditions régionales auxquelles elles se rattachent (Athènes, Corinthe, Argos, Chypre...), d'autre part du point de vue de leur combinaison avec d'autres techniques de la terre cuite, le tournage, mais surtout le moulage, qui n'entraîne pas mécaniquement un abandon du geste du modeleur. Ce livre se veut donc une contribution originale, par son sujet et par la documentation présentée, à l'artisanat grec antique de l'époque géométrique à l'époque hellénistique, axe de recherche majeur du Centre Camille Jullian.