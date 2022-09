Grammaire Basque. Précis du "bon usage" en navarro-labourdin, Edition

Cette grammaire du "bon usage" navarro-labourdin est née de l'observation critique de la pratique actuelle du basque, écrite et orale, comparée aux usages des anciens locuteurs proches de la tradition littéraire "classique" Cette grammaire basque du " bon usage " navarro-labourdin expose le plus complètement et clairement possible, selon un plan simple et dans les limites d'un manuel facile à consulter, les caractères principaux de la langue basque en général, et en particulier ceux du domaine dialectal choisi, le tout dans une perspective historique. Ces caractères linguistiques, peu nombreux en phonétique et prononciation, sont considérables pour la morphologie, la syntaxe et le verbe. Ces derniers diffèrent et vont même jusqu'à s'opposer à ceux des langues environnantes, romanes issues du latin comme le français et l'espagnol, ou autres comme l'anglais, l'allemand et les langues slaves. Durant une très longue période le basque n'est connu que de manière très incomplète par des inscriptions antiques et par de nombreuses, mais brèves, citations -surtout toponymiques- de la période médiévale. L'espace dialectal actuel dit " navarro-labourdin " voire " aquitain " décrit dans ce manuel a vu naître, à la Renaissance et à l'époque classique, les premiers livres en langue basque ainsi qu'une description précise de sa grammaire et les premiers pas de sa lexicographie.