Le guide Leduc de la naturopathie pour toute la famille

DECOUVREZ 100 FACONS DE SOIGNER TOUTE LA FAMILLE NATURELLEMENT GRACE A LA NATUROPATHIE Découvrez comment prévenir et accompagner les petits et grands maux de toute la famille à travers les plantes, les huiles essentielles, les compléments alimentaires, les élixirs floraux, les techniques respiratoires, la nutrition... Tout ce qu'il faut savoir sur la naturopathie en 30 questions-réponses : alimentation, gestion des émotions, techniques respiratoires, réflexologie... 100 troubles du quotidien et leurs solutions naturo : bronchiolite, eczéma, acné, baby blues, bouffées de chaleur, tendinite... 10 trousses de pharmacie au naturel : bébé, enfant, ado, femme enceinte, senior, sportif...