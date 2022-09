Radicalisation. Le reflet sombre d’une société vulnérable

Un livre de dialogue avec des jeunes bruxellois sur la radicalisation. En collaboration avec des jeunes bruxellois. Les causes de la radicalisation. La société en transition comme fil rouge La "radicalisation" est un terme vague qui ne rend pas justice au phénomène complexe auquel il se réfère. Par ailleurs, les discussions sur le thème de la radicalisation sont de nature à susciter des conflits et de la polarisation. Comment introduire des nuances dans les conceptions stéréotypées et les images préconçues d'un ennemi ? Ce livre répond à cette question. Les auteurs reviennentsur la période douloureuse des attentats de Paris et de Bruxelles : l'époque de l'attrait de la guerre civile en Syrie, du siège de Molenbeek et de la fermeture temporaire d'un club de boxe. Mais par-dessus tout, ils ont écrit un livre de dialogue avec des jeunes bruxellois. Les dialogues ne se concentrent pas sur la radicalisation en tant que telle, mais la considèrent comme le reflet sombre d'une société vulnérable. L'on y entend discuter les jeunes sur la différence entre Nelson Mandela, Anders Breivik et Salah Abdeslam. Ils évoquent un enseignement discriminatoire, des violences policières et les blessures infligées par l'injustice.