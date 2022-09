L’ombre de Proust et de Faulkner dans la littérature de langue française (XXe-XXIe siècles)

Proust et Faulkner, grands romanciers du temps, de la mémoire, de la sensation, et grands inventeurs de formes, sont des références majeures de la modernité, qui ont influencé nombre d'écrivains de langue française, des années 1930 à nos jours. @font-face {font-family : Helvetica; panose-1 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset : 0; mso-generic-font-family : auto; mso-font-pitch : variable; mso-font-signature : -536870145 1342208091 0 0 415 0;}@font-face {font-family : "Cambria Math"; panose-1 : 2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset : 0; mso-generic-font-family : roman; mso-font-pitch : variable; mso-font-signature : -536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family : Calibri; panose-1 : 2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset : 0; mso-generic-font-family : swiss; mso-font-pitch : variable; mso-font-signature : -536859905 -1073732485 9 0 511 0;}p. MsoNormal, li. MsoNormal, div. MsoNormal {mso-style-unhide : no; mso-style-qformat : yes; mso-style-parent : ""; margin : 0cm; mso-pagination : widow-orphan; font-size : 12. 0pt; font-family : "Calibri", sans-serif; mso-fareast-font-family : "Times New Roman"; mso-bidi-font-family : "Times New Roman";}. MsoChpDefault {mso-style-type : export-only; mso-default-props : yes; font-size : 10. 0pt; mso-ansi-font-size : 10. 0pt; mso-bidi-font-size : 10. 0pt; font-family : "Calibri", sans-serif; mso-ascii-font-family : Calibri; mso-hansi-font-family : Calibri;}div. WordSection1 {page : WordSection1;} Certains écrivains apparaissent comme des inspirateurs plus essentiels que d'autres pour les générations suivantes. Tels sont Proust et Faulkner, grands romanciers du temps, de la mémoire, de la sensation, mais aussi grands inventeurs de formes. Leur fortune fut pourtant différente, le premier étant, dans les années 1930 et l'après-guerre, largement déclaré obsolète, bourgeois, voire snob, et n'obtenant sa pleine reconnaissance qu'à partir des années 1970, quand le second était sacré, dès la traduction de Sanctuaire en 1933, et plus encore après 1945, comme la figure majeure du roman américain contemporain, capable de révolutionner la pratique romanesque en la sortant de l'ornière bourgeoise et psychologique. Cependant, ils finirent par se rejoindre comme des références majeures de la modernité, l'un et l'autre révélateurs des pouvoirs de la littérature et de ses perspectives de renouvellement. Les études réunies dans ce numéro abordent certains aspects et figures de ce double héritage, sans prétendre à l'exhaustivité, mais en s'attachant à cerner cette ombre portée de Proust et de Faulkner, à la fois inspiratrice et tutélaire, comme une présence-absence qui hante notre littérature.