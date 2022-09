Victorieuses. 50 parcours de femmes d'aujourd'hui

50 femmes inspirantes qui font bouger les lignes Le féminisme du XXIe siècle remet en question le "travail reproductif" des femmes, dans une société où on leur demande d'en faire toujours plus : charge mentale domestique, maternité, éducation, santé... Cette nouvelle vague dénonce également les violences sexistes, en se cristallisant autour de hashtags comme #metoo, #balancetonporc ou #balancetonbar. La journaliste Safia Kessas nous propose d'écouter 50 femmes, connues ou anonymes, de tous âges et de toutes origines, toutes audacieuses et inspirantes, qui font bouger les lignes de la société d'aujourd'hui. Comment ont-elles surmonté les embuches dans une société faite par et pour les hommes ? Comment ont-elles transformé un échec en tremplin ? Que peuvent-elles nous apprendre ? Au-delà du constat des inégalités ou de l'injustice de genre, ce livre nécessaire offre conseils et inspiration à celles et ceux qui veulent progresser et faire évoluer la société.