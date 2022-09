Note et cas pratique. Note de synthèse, cas pratique, note avec solutions opérationnelles, Edition 2023

Cet ouvrage a pour objectif de vous préparer aux épreuves de la note de synthèse, de la note avec solutions opérationnelles et du cas pratique des concours administratifs de catégories A et B. Détaillant les spécificités de chacune des épreuves, il présente les compétences attendues : synthèse, analyse, réflexion et rédaction. Pas à pas, apprenez à... - gérer votre temps ; - mobiliser vos connaissances ; - lire rapidement et prendre des notes efficaces ; - améliorer vos capacités rédactionnelles. Des sujets d'annales récents, accompagnés de corrigés, vous permettent de vous entraîner en situation et d'acquérir les bons réflexes.