100 fiches de lecture en économie, sociologie, histoire et géographie économiques. 4e édition

100 fiches de lecture pour accéder à l'essentiel des oeuvres majeures des XXe et XXIe siècles en économie, sociologie, histoire et géographie économiques. De Keynes à Bourdieu en passant par Braudel et Friedman, 100 fiches de lecture est l'ouvrage de référence qui permet d'accéder à l'essentiel des oeuvres majeures des XXe et XXIe siècles en économie, sociologie, histoire et géographie économiques. Ces fiches sont classées par thème et émaillées de citations. Après avoir replacé les oeuvres dans leur contexte, elles en restituent de façon structurée les idées essentielles puis en précisent la portée.