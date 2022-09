Aider les Jeunes. Avec les outils de la psychologie positive

Un livre axé sur la psychologie positive pour aider nos ados à trouver leur place et leur identité Ce livre préfacé par Boris Cyrulnik offre un regard et des outils issus de la psychologie positive pour aider nos ados dans leur quête de sens et d'identité . le confinement n$ , les offres radicales , souvent complotistes véhiculées par les réseaux sociaux rencontrent brutalement une jeunesse avide de sens . Issu de la psychologie positive , ce livre offre une batterie d'outils et une approche bienveillante et efficace pour aider les parenst , éducateurs et enseignants.