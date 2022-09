Fleurette première femme flic

Vie et mort du premier agent de sexe féminin sous la police de Louis-Napoléon Bonaparte L'ouvrage propose des réponses à ces différentes questions et analyse les resorts de l'ukrainité aujourd'hui, ce qui fonde sa volonté d'arrimage à l'Europe, son choix, après diverses hésitations, de la démocratie, d'une définition de la nation comme communauté de destin, proche de la conception française et de plus en plus éloignée de tout nationalisme ethnique.