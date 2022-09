Un inspecteur du travail enquête dans le guêpier d'un grand magasin. Après ses déboires avec la mafia chinoise, l'inspecteur du travail Jean Carré se voit confier un nouveau secteur : le 1er arrondissement. Il découvre ses commerces, ses chantiers... son grand magasin, la Samarium, et en premier lieu son "Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail" (CHSCT). Au fil de ses enquêtes quotidiennes dans "le ventre de Paris" se dessine un sinistre engrenage autour d'un projet de rénovation du grand magasin, dont les bénéficiaires apparaissent prêts à tout, y compris au meurtre. Avec Samarium, l'auteur signe le 2e opus d'une trilogie policière. Il nous y livre une enquête à tiroirs où les affaires que son héros est amené à investiguer se révèlent petit à petit être liées. Des patrons méprisants, des employés désespérés et un héros désintéressé qui se dresse face à une famille puissante et véreuse : c'est un véritable thriller sur fond de développement urbain corrompu.