Maigrir après 50 ans

Avoir la ligne, garder la ligne... C'est le rêve de beaucoup. Que ce soit pour se sentir bien dans sa peau, pour séduire ou pour rester en bonne santé. Mais, force est de constater que nous ne sommes pas tous égaux lorsqu'il s'agit de maigrir. Et l'âge représente souvent un obstacle dans cette course. Dans ce livre, vous comprendrez ce qu'il se passe dans votre corps passé 50 ans et pourquoi la perte de poids est alors plus compliquée. Vous découvrirez également le BA-BA de l'alimentation à adopter si vous voulez maigrir et aussi, comment le faire en couple et dans des situations parfois compliquées comme les repas au restaurant. Grâce à ce livre, la perte de poids après 50 ans n'aura plus de secrets pour vous !