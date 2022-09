Une ombre au tableau

Un roman librement inspiré de l'histoire de la résistante Rose Valland Alors que le père d'Eliott prépare une exposition sur le thème de l'art durant la Seconde Guerre mondiale, un braquage a lieu au musée, mettant en péril l'inauguration de l'exposition. Le père est accusé de ne pas avoir sécurisé le musée et, bientôt, il est soupçonné de vol. Pour le défendre, Eliott et Mayssa, commencent à mener l'enquête. Qui est le coupable ? Et pourquoi s'en prend-il aux oeuvres de cette exposition ?