Littré Références. L'excellence de la langue française

L'excellence de la langue française La grammaire est " une connaissance empirique de ce qui se dit ". Cette définition, proposée par Denys le Thrace il y a plus de deux mille ans, autorise aujourd'hui encore une description de la langue française et de ses règles conduite avec rigueur, mesure, clarté et, si possible, quelque agrément pour un lecteur attentif à l'usage, sans être grammairien de métier. Livre de référence, ce volume consacré à la langue française se veut aussi un ouvrage utile. Utile parce qu'il permet de répondre à une question, d'éclairer une incertitude, de renouer avec des connaissances lointaines, peut-être oubliées. Utile pour écrire ou s'exprimer avec moins d'embarras, pour lire avec plus d'acuité et de plaisir, pour, enfin, aider efficacement ses enfants dans leur maîtrise du français.