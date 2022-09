Thèmes sanitaires et sociaux. Cours et QCM, Edition 2023-2024

Cet ouvrage dresse un panorama complet des problèmes sanitaires et sociaux de la France actuelle. Il se veut aussi exhaustif qu'objectif sur ces questions, qui sont d'une importance capitale pour l'avenir de notre pays et pour celui de son fameux modèle social, aussi critiqué à l'intérieur qu'envié à l'extérieur. Il présente : - Les principaux faits de l'actualité sanitaire et sociale sous la forme de 10 thèmes, divisés eux-mêmes en 40 chapitres, - Des fiches claires, concises et complètes, - Un état des lieux de la situation actuelle pour chaque thème, les différentes évolutions du problème, les chiffres-clés et les faits essentiels à retenir, - Des séries de QCM pour tester les connaissances acquises.