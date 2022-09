Toutes les fiches de soins pour réussir en IFAP. 80 fiches illustrées classées par ordre alphabétique et par secteur : maternité, pédiatrie-néonatalogie, établissement d'accueil du jeune enfant, PMI

L'essentiel des soins à connaître par l'auxiliaire de puériculture. Conforme au nouveau référentiel du 10 juin 2021, ce livre tout en couleurs a été conçu pour accompagner les élèves auxiliaires de puériculture dans tous les soins et gestes techniques utiles à leur exercice, quel qu'en soit le lieu. Chacune des 80 fiches présente de façon systématique : - les objectifs du soin, les définitions importantes, le matériel, le rôle et les actions de l'auxiliaire de puériculture ; - des encadrés de rappel de connaissances ; - denombreuses photographies et schémas en couleurs illustrant les différentes techniques possibles. Un double sommaire répertorie les gestes ou les soins par ordre alphabétique mais également selon les 4 secteurs d'activités des auxiliaires de puériculture : maternité, pédiatrie-néonatalogie, EAJE, PMI. Ces fiches synthétiques et illustrées permettront aux élèves en IFAP de réviser leurs pratiques en vue des évaluations et pendant leurs stages, et aux professionnelles de mettre à jour leurs connaissances au regard des nouveaux actes autorisés aux auxiliaires de puériculture.