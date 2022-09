L'extraordinaire évasion des animaux de Belle Vue

Danny, orphelin et ancien pickpocket, a été recueilli par Mr Jameson, le propriétaire du zoo de Belle Vue - mais tout n'est pas rose pour autant. Les animaux du zoo n'arrêtent pas d'être libérés et cela crée des tensions au sein du zoo, mais également avec le reste de la ville. En plus, Danny apprend que Frank, son ancien chef de gang qu'il a fait enfermer, s'est échappé de prison et un inconnu se présente et prétend être son père biologique...