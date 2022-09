J'ai décidé de gagner du temps. Pour une exploitation agricole performante, 2e édition

Gagner du temps, c'est gagner de l'argent ! Grâce à une organisation efficace : - gérez l'ensemble de vos missions annexes mais indissociables du métier d'agriculteur (impact environnemental de l'activité, intégration économique et sociale de l'exploitation dans le territoire, gestion des ressources humaines. . . ) - optimisez les résultats technico-économiques de votre exploitation Ce guide propose une méthode step by step pour aider les agriculteurs au quotidien grâce à une modélisation de leur exploitation adaptable à leurs objectifs à la fois professionnels et personnels : - Je diagnostique ma situation actuelle et j'acquiers des repères sur le temps de travail (définition de ses objectifs, mesure des freins au changement. . . ) - J'optimise ma situation actuelle pour gagner du temps et du confort (amélioration de son environnement de travail, meilleure connaissance de soi, gestion des relations) - Je change de stratégie en matière d'investissement, d'organisation (délégation de missions, partage des moyens, évolutions des pratiques professionnelles. . . )IV. J'y ai droit ! (coaching individuel ou d'équipe, formation)