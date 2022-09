Coudre le Stretch 2. Il est temps de se mettre aux bas !

Maille, jersey, lycra, interlock... Les tissus extensibles sont plébiscités au quotidien. Dans ce deuxième tome de Coudre le stretch consacré aux bas, apprenez à coudre vous-même jupes, shorts, pantalons, leggings et culottes, ainsi que toutes les déclinaisons de ces basiques incontournables, avec un chapitre dédié aux ceintures et à leurs adaptations. Experte en la matière, Marie Poisson livre ses secrets pour affronter n'importe quel patron prévu en tissu extensible : tutoriels illustrés et conseils de couturière pour choisir le bon matériel, obtenir des finitions soignées...