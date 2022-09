Face au soleil. Un astre dans les arts

En 2022, le musée Marmottan Monet célébre le 150e anniversaire d'Impression, soleil levant de Claude Monet, oeuvre phare de ses collections. A cette occasion, il s'associe au musée Barberini, autre maison de collectionneur et propriétaire du "pendant nocturne" d'Impression, soleil levant : Le Port du Havre, effet de nuit pour organiser l'exposition intitulée " Face au soleil " . Placée sous le commissariat des historiens de l'art Marianne Mathieu, directrice scientifique du musée Marmottan Monet, et Michael Philipp, conservateur en chef au musée Barberini, Face au soleil propose de retracer la représentation du soleil en art, de l'Antiquité à nos jours, à travers un parcours chrono-thématique de plus de soixante oeuvres, provenant de collections privées et publiques internationales.