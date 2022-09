Louvre. Coffret l'Essentiel

Le louvre, le plus grand musée du monde, abrite une collection de quelque cinq cent mille oeuvres, provenant de tous les continents. Comment résumer un fonds d'une telle richesse ? Comment offrir le souvenir émouvant d'une histoire commencée il y a dix mille ans ? Telle est l'ambition de ce coffret, qui présente une sélection d'une soixantaine de chefs-d'oeuvre déterminants pour l'évolution de l'histoire de l'art et de l'humanité. De l'Orient à l'Egypte, de la Grèce ancienne à la Rome antique, des arts de l'Islam à la peinture, à la sculpture et aux arts décoratifs, sans oublier le dessin et la gravure, cette sélec-tion témoigne de la diversité des styles, des manières de peindre et de sculpter, et donne pour chaque oeuvre des clés de compréhension. La forme originale de ce coffret permet de pénétrer au coeur du Louvre : accompagné d'un livret explicatif incluant une introduction générale et des notices détaillées, il contient un livre "en accordéon" tout en images, qui déploie les détails les plus fascinants de ces trésors artistiques, offrant la possibilité de créer son propre musée et d'admirer es, offrant la possibilité de créer son propre musée et d'admirer les plus belles oeuvres du Louvre, musée de l'art universel.