L'art martial du leadership. Résoudre les conflits, construire la communauté, et transformer les organisations

Les leaders, tant dans la vie publique que dans la sphère professionnelle, peuvent être désavoués. Condamnés parfois pour leur usage du pouvoir qui peut prendre un chemin dictatorial. Condamnés d'autres fois pour avoir voulu éviter le débat public et s'être montrés trop faibles Entre management autoritaire et laxiste, Arnold Mindell propose une troisième voie fondée sur une nouvelle approche intitulée Démocratie profonde. Il s'agit d'une posture qui renforce l'écoute et le partage entre les individus avec une volonté de changement adossée à une approche psychologique. Ce livre fait montre d'une sagesse intemporelle, prenant en compte notre époque et notre existence pour proposer une nouvelle forme de Leadership.