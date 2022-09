Zarifa. Le combat d'une femme dans un monde d'hommes

Zarifa Ghafari est afghane. Elle avait trois ans quand les talibans ont interdit aux filles d'aller à l'école, six lorsque les frappes aériennes américaines ont débuté. A vingt-quatre ans, elle est devenue la première maire de la province de Wardak, l'une des plus conservatrices d'Afghanistan. Les extrémistes ont barré l'accès à son bureau, ont tenté de la tuer trois fois. Malgré cela, Zarifa a tenu bon. Elle a lutté contre la corruption, oeuvré pour la paix et tenté d'éduquer les femmes. Mais à l'arrivée des talibans à Kaboul en 2021, et après l'assassinat de son père, elle a dû fuir en Europe. Elle continue pourtant d'aider celles qui vivent sous le règne des talibans. Les récompenses internationales ont salué son engagement. Son témoignage offre un éclairage sans précédent sur les deux dernières décennies en Afghanistan, à travers le regard d'une citoyenne, femme et maire. Il incarne la résistance des Afghanes face à l'obscurantisme. Un récit inoubliable, qui rappelle que la bravoure est un nom féminin. Traduit de l'anglais par Isabelle Crouzet et Joëlle Wintrebert