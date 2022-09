Le règne de glace. L'oligarque qui a osé s'opposer à Poutine

Moscou, 2009. Sergueï Magnitski est arrêté et torturé à mort dans une geôle moscovite après avoir dévoilé une escroquerie fiscale de 230 millions de dollars. Depuis, son ami et collaborateur Bill Browder dénonce avec ferveur les machinations financières de Poutine et consorts, se retrouvant ainsi dans le viseur du Kremlin. En 2012, aux côtés de Barack Obama, Browder a fait adopter la "loi Magnitski" , permettant aux gouvernements étrangers de geler les biens des oligarques russes visés par la justice. Cette arme puissante contre les violations des droits de l'homme est maintenant en vigueur dans plus de trente pays, suscitant la fureur du président russe. A travers une série d'épisodes mettant en scène des juges, des politiques et des hommes d'affaires, Le Règne de glace raconte le combat de Browder pour que justice soit faite, qu'importent les risques. Ce récit explosif, où la réalité dépasse la fiction, dévoile l'étendue de la corruption politique et financière en Russie.