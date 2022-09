La grande encyclopédie de l'herboristerie

400 plantes médicinales et plus de 350 remèdes pour améliorer votre bien-être ! Dans cet ouvrage très complet, Michel Pierre, herboriste renommé depuis plus de quarante ans, vous dit tout sur les plantes médicinales : leurs composants actifs, leurs propriétés, leurs utilisations, les précautions d'emploi à respecter, et me^me leur empreinte carbone? etc. Il vous confi e aussi sous quelles formes les utiliser (tisanes, poudres, gélules, teintures, huiles essentielles, cataplasmes, gargarismes, bains, etc. ) afin de vous permettre de trouver la bonne formule pour vous soigner et vous soulager. Et pour renforcer vos défenses naturelles et améliorer vos traitements, il vous livre ses remèdes : de "Acouphènes" à "Zona" en passant par "Insomnie" ou "Migraine" , à chaque problème ses solutions !