Toutes les clés pour réussir en STAPS. Mention "Education Motricité"

Parcours historique des formations en STAPS la mention '¿Education et motricité¿' (EM) attire chaque année le plus grand nombre d'étudiants inscrits. Autour de 4 grandes parties cet ouvrage permet aux candidats à l'entrée dans le cursus et aux étudiants en cours de formation de¿ : - visualiser l'ensemble de la filière EM à travers le métier d'enseignant¿ ; - connaître les compétences transversales aux métiers de l'intervention dans le champs des pratiques sportives et artistiques¿ : évolution des contenus¿ ; interaction enseignant-élèves¿ ; formation par et au numérique¿ ; - acquérir des connaissances pour mieux appréhender la première expérience d'enseignement le stage¿ ; - saisir l'importance des gestes professionnels lors des pratiques d'intervention. Chaque chapitre est ponctué de témoignages (étudiants enseignants formateurs universitaires) autant de regards croisés sur le parcours universitaire et les contenus de la formation et se termine par des quiz et des questions qui vous permettront de tester vos connaissances. Grâce aux nombreux encarts ' Le saviez-vous ' ' Astuce pratique¿' et ' Focus ' cet ouvrage vous offre toutes les clés pour réussir en STAPS.