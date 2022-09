Pratique de l'accouchement

La prise en charge d'un accouchement qu'il soit normal ou pathologique rend essentielle la définition d'une conduite à tenir précise pour assurer un encadrement et un suivi optimaux de la parturiente par l'équipe médicale. Pour cette septième édition cet ouvrage maintient son objectif d'offrir aux médecins aussi bien qu'aux sages-femmes les indications essentielles pour une prise de décision rapide et efficace. Organisé en cinq parties (accouchement normal variantes de l'accouchement normal accouchements pathologiques complications de l'accouchement et techniques obstétricales) cet ouvrage se compose de 31 chapitres s'articulant autour : d'objectifs à atteindre d'un exposé didactique d'arbres décisionnels d'une iconographie exceptionnelle (dessins photographies pédagogiques et vidéos 3D). Ce livre tient compte des recommandations pour la pratique clinique du Collège National des Gynécologues-Obstétriciens Français (CNGOF) et de la Haute Autorité de Santé (HAS). Les auteurs ont aussi rapporté les recommandations du Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG) de l'American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) et de la Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada (SOGC). En plus des textes entièrement actualisés l'ouvrage s'accompagne d'un mini-site qui vous permet de parcourir 499 exercices interactifs et 29 vidéos/animations 3D commentées décrivant la mécanique obstétricale de l'accouchement et ainsi vous aider à approfondir votre connaissance de la spécialité.