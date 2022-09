Médecine de l'athlétisme. Pratiques, recommandations, prévention

L'athlétisme est un sport universel pratiqué dans tous les coins du monde la World Athletics déclare plus de fédéra tions membres que de pays reconnus par l'ONU et il est historiquement le sport n°1 aux Jeux Olympiques la pratique de l'athlétisme en France a augmenté avec pour les licenciés de la FFA plus de 50% en France ces vingt dernières années. Les pratiques extra-fédérales du running et du trail continuent aussi leurs évolutions rapides correspondant aux attentes de notre époque. L'athlétisme méritait un livre sur le travail et les connaissances accumulées par les professionnels de santé qui en sont les acteurs du quotidien auprès des athlètes ainsi que par les chercheurs passionnés par ce sport aux multiples disciplines. Cet ouvrage sur la médecine de l'athlétisme a pour objectif de permettre aux praticiens et professionnels du sport de connaître les spécificités liées à la prise en charge des athlètes amateurs et professionnels et les principales pathologies qu'ils pourront être amenées à rencontrer. Les cadres institutionnels et réglementaires ainsi que les acteurs médicaux et paramédicaux concernés sont détaillés ; sont ensuite abordés le suivi médical des sportifs les différentes disciplines et leurs spécificités. Une approche pratique est privilégiée dans la rédaction de cet ouvrage sur les aspects organisationnels ; il intéressera à ce titre les organisateurs de courses et les professionnels de santé qui sécurisent les compétitions d'athlétisme. Cet ouvrage a été coordonné par Frédéric Depiesse et Pascal Edouard tous les deux pratiquants et impliqués depuis de nombreuses années dans ce sport comme membres experts au sein de la FFA et rédigé en concertation avec la Fédération Française d'Athlétisme (FFA).