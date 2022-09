Noël & Léon

Il était une fois un clown nommé Noël, et un squelette nommé Léon. Pour faire honneur à leur lignée, l'un doit faire rire les gens, l'autre leur faire peur. Mais on ne peut pas dire qu'ils soient tous deux très doués dans leurs spécialités respectives... Et si la solution était de prendre du recul, pour imaginer ensemble une nouvelle voie dans laquelle s'épanouir ?