Mémo visuel de géologie. L'essentiel en fiches et en couleurs, 3e édition

Cet aide-mémoire en couleur présente sous une forme visuelle l'essentiel des notions, des structures, des phénomènes et des mécanismes géologiques à connaître en vue des examens et des concours. Regroupés en fiches, plus de 600 schémas et photos sont commentés pour vous permettre de réviser d'un seul coup d'oeil ! Cette nouvelle édition intègre de nouvelles fiches sur l'origine des bassins sédimentaires, l'homme fossile, les modèles en dynamique terrestre, l'évolution de la croûte continentale...