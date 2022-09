Cosmologie moderne. Origine, nature et évolution de l'Univers : épopée de l'infiniment grand

Dans cet ouvrage, James Peebles, cosmologiste de renommée mondiale et l'un des plus importants contributeurs de la discipline, dresse une histoire détaillée de la cosmologie scientifique du siècle. Il donne tous les détails de la mise en place, de la confirmation, puis des perfectionnements des modèles de big bang, jusqu'à aujourd'hui ; avec l'exposé précis de tous les progrès successifs (observationnels et théoriques). Ce livre offre ainsi un panorama complet des connaissances actuelles en cosmologie. Cet exposé détaillé et rigoureux s'adresse aux étudiants, enseignants et chercheurs ainsi qu'aux passionnés du sujet.